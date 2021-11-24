Котирування міжбанківського ринку сягнули 27 гривень за долар

Котирування на українському міжбанківському валютному ринку 24 листопада сягнули рівня 27 гривень за долар, повідомляють учасники торгів. За даними Finance.ua, станом на 16:15 котирування становили 26 гривень 98 копійок – 27 гривень рівно за одиницю американської валюти, це на 13 копійок більше за рівень закриття торгів 23 листопада.

Національний банк України впродовж сесії виходив на ринок із запитом найкращого курсу і продав до 40 мільйонів доларів за ціною 26 гривень 92–94 копійки за долар, повідомляли опівдні фахівці сайту «Мінфін». У другій половині дня, коли регулятор пішов із ринку, котирування поновили зростання.

НБУ встановив на 25 листопада курс 26 гривень 93 копійки за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.