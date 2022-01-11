Долар на 10 копійок подорожчав на міжбанку

Національний банк України встановив на 12 січня курс 27 гривень 51 копійка за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор лише частково відбив ситуацію на міжбанківському валютному ринку, в другій частині сесії долар став різко дорожчати. На міжбанку в останню годину торгів 11 січня фіксуються котирування 27 гривень 61–63 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 10 копійок більше за рівень закриття торгів 10 січня.

«Під кінець торгової сесії на ТОДі (постачання та розрахунки по валюті день у день) Національний банк з’явився на ринку з продажем долара по 27,61 гривні», – відзначили о 16:00 експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.