Гривня продовжує повільне посилення проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку пропозиція долара продовжує переважати попит на американську валюту. Торги на міжбанку 3 лютого завершуються на рівні 28 гривень 24–26 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 4,5 копійки менше за показники закриття сесії 2 лютого.

«Торги по долару розпочалися з перевищення пропозиції над попитом. Точніше – із відносного диктату покупців на ринку – вони не поспішають дорого купувати валюту», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» зранку. Згодом пропозиція і попит знайшли хитку рівновагу.

Національний банк України встановив на 4 лютого курс 28 гривень 27 копійок за долар, це на 12 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.