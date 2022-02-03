Верховний суд відхилив позов Рожкової до Ради НБУ, але визнав винесення їй догани перевищенням повноважень

Верховний суд України виніс остаточне рішення у позові заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової проти Ради Нацбанку. Про це йдеться в рішенні колегії Касаційного цивільного суду ВСУ, оприлюдненого 2 лютого, яке Рожкова поширила у четвер.

«Якщо коротко – Верховний Суд визнав, що Рада НБУ перевищила свої повноваження при оголошенні догани. А саме дисциплінарне стягнення є юридично нікчемним», – прокоментувала посадовиця НБУ.

Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку на попередні рішення Київського апеляційного та Солом’янського районного судів у цій справі. Суд відмовив Рожковій у вимозі визнати незаконним та скасувати рішення Ради НБУ про «порушення трудової дисципліни» та стягнув із позивачки судовий збір.

Водночас суд у тексті рішення вказує на те, що «жодний нормативний акт, у тому числі і Регламент, не наділив Раду НБУ повноваженнями здійснювати дисциплінарне провадження чи притягувати будь-кого до якогось із видів юридичної відповідальності».

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«Оскаржуване рішення Ради НБУ від 02 жовтня 2020 року № 47-рд, за яким ОСОБА_1 (Катерині Рожковій – ред.) – першому заступнику Голови Національного банку України оголошено догану, через порушення нею трудової дисципліни, ухвалено з перевищенням повноважень, оскільки відповідний орган не наділений правом на здійснення контролю за дотриманням дисципліни членами правління НБУ та накладення на них стягнень», – постановив суд.

5 жовтня 2020 року Рада Національного банку України висловила недовіру і оголосила догану членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Як заявив Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран, рішення ухвалили через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора. Міжнародний валютний фонд і Сполучені Штати розкритикували це рішення.