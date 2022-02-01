НБУ зупинив стрімке зростання гривні на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в парі гривня-долар 1 лютого фінішують поблизу позначки 28,4 гривні за одиницю американської валюти. Це сталося завдяки діям Національного банку України, який ще на початку сесії викупив кількадесят мільйонів доларів приблизно на рівні 28 гривень 29 копійок. В іншому разі сьогодні міг би повторитися сценарій понеділка, коли національна валюта зміцнилася більш як на 30 копійок.

Торги на міжбанку завершуються на рівні 28 гривень 41–43 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 31 січня і на 14 копійок більше за котирування на початку сесії, до виходу регулятора на ринок.

«Торги по долару активні ближче до 15-ї години, але великих лотів уже небагато. Укладаються угоди по лотах до 500 тисяч доларів. Попит поступово затихає, а ось пропозиція ще є», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 2 лютого курс 28 гривень 32 копійки за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж майже трьох останніх місяців долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.