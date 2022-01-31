Гривня другий день поспіль зміцнюється проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні проти долара США – після того, як минулого тижня котирування сягали 29 гривень за одиницю американської валюти.

Торги на міжбанку завершуються на рівні 28 гривень 39–41 копійка за долар (дані Finance.ua), це одразу на 29 копійок менше за рівень закриття сесії минулої пʼятниці, 28 січня.

Як повідомляє сайт «Мінфін», зміцнення гривні було б іще відчутнішим, якби Національний банк України кілька разів не виходив із викупом надлишку пропозиції валюти – спершу за курсом 28 гривень 45 копійок, згодом – за курсами 28 гривень 43 і 41 копійка.

«На торгах по долару Нацбанк викупив 80 мільйонів доларів по 28,41 гривні і продовжує стояти на покупці. Загальний обсяг угод вже перевищив 340 мільйонів доларів», – повідомляли фахівці станом на 15:00.

НБУ встановив на 1 лютого курс 28 гривень 46 копійок за долар, це на 32 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Причиною зміцнення національної валюти експерти вважають насамперед приборкання паніки щодо ймовірного масштабного вторгнення російських військ в Україну.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж майже трьох останніх місяців долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.