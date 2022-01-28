Гривня дещо посилилася після тижневого падіння – курс НБУ

Гривня дещо відновить позиції після тижневого послаблення, свідчать дані Національного банку.

За офіційним курсом, встановленим на 31 січня, долар коштує 28,78 гривні порівняно з 28 гривень 98 копійок у п’ятницю.

Довідкове значення Нацбанку, встановлене опівдні 28 січня, становить 28 гривні 82 копійки.

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Торги на міжбанківському ринку вранці 28 січня почалися з позначок 28,85-87 гривні після того, як сягнули межі в 29 гривень напередодні. До кінця року курс посилився до 28 гривень 68-70 копійок. При цьому, за даними порталу «Мінфін», під кінець дня торги «дещо активізувалися».

Офіційний курс гривні послаблювався протягом всього тижня – з 28,32 гривень за долар у понеділок до майже 29 гривень у п’ятницю.