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Новини | Економіка

Офіційний курс показує подальше слабшання гривні, на міжбанку долар сягнув 29 гривень

Довідковий курс, який Нацбанк оприлюднив сьогодні вдень, становить 28 гривень 97 копійок

Офіційний курс, встановлений Національним банком на 27 січня, показує подальше слабшання гривні. У четвер долар коштує 28 гривень 79 копійок порівняно з 28,66 гривні напередодні.

Довідковий курс, який Нацбанк оприлюднив сьогодні вдень, становить 28 гривень 97 копійок.

При цьому міжбанківський курс показує перетин позначки в 29 гривень – за даними, зокрема, порталу «Мінфін», торги почалися з 28,80-82 вранці, але курс до обіду послабшав на близько 20 копійок.

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За спостереженнями порталу, попит на валюту посилює тиск на курс.

Минулого тижня у Нацбанку бачили «ознаки стабілізації» гривні, проте умовою для неї назвали зниження напруги в сфері безпеки. Після цього, втім, девальвація національної валюти відновилася.

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