Офіційний курс показує подальше слабшання гривні, на міжбанку долар сягнув 29 гривень

Офіційний курс, встановлений Національним банком на 27 січня, показує подальше слабшання гривні. У четвер долар коштує 28 гривень 79 копійок порівняно з 28,66 гривні напередодні.

Довідковий курс, який Нацбанк оприлюднив сьогодні вдень, становить 28 гривень 97 копійок.

При цьому міжбанківський курс показує перетин позначки в 29 гривень – за даними, зокрема, порталу «Мінфін», торги почалися з 28,80-82 вранці, але курс до обіду послабшав на близько 20 копійок.

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За спостереженнями порталу, попит на валюту посилює тиск на курс.

Минулого тижня у Нацбанку бачили «ознаки стабілізації» гривні, проте умовою для неї назвали зниження напруги в сфері безпеки. Після цього, втім, девальвація національної валюти відновилася.