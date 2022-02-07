Долар падає на міжбанку: вже менш як 28 гривень

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні, національна валюта вже торгується менш як за 28 гривень за долар.

Торги на міжбанку тривають на рівні 27 гривень 98,5 копійки – 28 гривень 0,5 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 13:30), це на 13 копійок менше за показники закриття торгів минулої пʼятниці, 4 лютого.

«Торги щодо долара активні ближче до обіду. НБУ вже двічі до цього виходив із запитом найкращого курсу і викуповував валюту за ціною 28,01 гривні та нижче, а нещодавно вийшов вже з купівлею за єдиним цінником 27,99 гривні. Це стримує просідання котирувань», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 28 гривень 1 копійка за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.