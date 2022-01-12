Обвал гривні на міжбанку: фахівці назвали причини

На українському міжбанківському валютному ринку триває швидке знецінення національної валюти. Якщо до Нового року котирування перебували поблизу позначки 27 гривень 20 копійок за долар, а в короткий робочий тиждень до Різдва утримувались на позначці 27 гривень 50 копійок, то на сесії 12 січня показники вже сягнули 27 гривень 72,5–74,5 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 13:00), це на 10 копійок більше за рівень закриття торгів 11 січня.

«Девальваційні настрої на міжбанку зберігаються, і це відбивається і на готівковому ринку... Наближення та загроза «омікрону» в поєднанні з невизначеністю подальших перспектив української економіки на тлі зростання цін на товари та послуги скорочує можливості громадян та дрібного бізнесу з купівлі валюти. У виграші поки що лише продавці енергоносіїв, у яких з настанням морозу – просто «бінго». У цій ситуації продавці валюти не мають підстав знижувати свої апетити при продажу дефіцитної валюти… У результаті зростає роль Нацбанку, тактики та сум його інтервенцій, а також його оперативність. А ось із цим не завжди чиновники демонструють позитивний результат», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Вони також відзначають, що 11 січня Міністерство фінансів України не надто успішно провело черговий аукціон із продажу облігацій внутрішньої державної позики – охочих придбати боргові зобовʼязання держави було небагато, і чиновникам вдалося залучити до бюджету лише близько 3,9 мільярда гривень (для порівняння – на аукціоні 21 грудня цінних паперів продали на понад 20 мільярдів гривень).

Національний банк України встановив опівдні 12 січня довідкове значення курсу 27 гривень 69 копійок за долар, це на 18 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.