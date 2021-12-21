Понад 20 мільярдів гривень: Міністерство фінансів успішно розмістило ОВДП

Міністерство фінансів України повідомило про одне з найуспішніших упродовж 2021 року розміщень облігацій внутрішньої державної позики. За результатами проведення аукціону до державного бюджету залучено 20 мільярдів 485 мільйонів гривень (за офіційним курсом НБУ).

«Міністерство фінансів запропонувало інвесторам дев’ять випусків цінних паперів в національній валюті та один випуск в іноземній валюті», – ідеться в повідомленні.

Термін гривневих паперів склав від трьох місяців (із дохідністю 10,5% річних) до шести років (із дохідністю 13,25%). У доларі інвесторам продали річні ОВДП на суму 307,5 мільйона доларів (із дохідністю 3,7% річних). Найбільше в гривні принесли короткі (до одного року) облігації – понад 8 мільярдів гривень.

Минулого тижня на аналогічному аукціоні Міністерство фінансів залучило до бюджету вдвічі менше ресурсів – 10,8 мільярда гривень.