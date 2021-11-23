Міністерство фінансів продало ОВДП менш як на 4,5 мільярда гривень

Міністерству фінансів України на аукціоні 23 листопада вдалося розмістити облігації внутрішньої державної позики на суму 4 мільярди 437 мільйонів гривень.

«Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,00%, 6-місячних – 11,55%, 1-річних – 11,64%, 1,5-річних – 11,57%, 2-річних – 12,47%, а 3-річних – 12,85%. Найбільший попит був зосереджений на 6-місячних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 3,3 мільярда гривень», – ідеться в повідомленні.

Завтра, 24 листопада, Міністерство фінансів має виплатити за попередньо залученими ОВДП відсотків на 4,827 мільярда гривень, усього цього тижня – 6,405 мільярда гривень. Залучених сьогодні фінансових ресурсів не вистачить навіть для того, щоб перекрити завтрашні відсотки.