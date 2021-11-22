США: Байден запропонував на голову ФРС республіканця, якого критикував Трамп

Президент США Джо Байден 22 листопада номінував Джерома Пауелла на посаду голови Федеральної резервної системи на другий чотирирічний термін.

Тепер Пауелл матиме можливість довести до кінця найбільш значний перегляд фінансово-кредитної політики США, починаючи з 1970-х років. Президент продовжив повноваження Пауелла, який свого часу піддавався різкій критиці з боку Дональда Трампа, коли той обіймав президентську посаду, наголошується в публікації «Голосу Америки».

Тепер Пауелл має можливість завершити процес найбільш значного перегляду фінансово-кредитної політики США, починаючи з 1970-х років.

За словами Білого дому, Лейл Брейнард, яку також розглядали на посаду голови Федеральної резервної системи, стане заступником голови.

Джерому Пауеллу 68 років. Його кандидатура підлягає твердженню Сенатом, який сьогодні контролюють демократи.

Грошово-кредитна політика, яку здійснює у США Федеральна резервна система (фактично центробанк країни), опосередковано впливає на всі світові ринки. Зокрема, зроблене раніше цього місяця оголошення про згортання мʼякої грошово-кредитної політики і поступове скорочення програм підтримки американської економіки вже призвело до посилення долара про євро та інших валют, зокрема, в країнах emerging markets (ринків, що розвиваються), до яких можна зарахувати й Україну.