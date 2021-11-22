Долар продовжує дорожчати на міжбанку, НБУ послабив гривню ще на 9 копійок

Національний банк України продовжує політику стримування зростання курсу долара на міжбанківському валютному ринку, але лише пригальмовує цей процес. Регулятор 22 листопада виходив із пропозицією американської валюти по 26 гривень 69 копійок, але ринкові котирування далі йдуть у напрямку до 27 гривень за долар.

НБУ встановив на 23 листопада курс 26 гривень 66 копійок за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 73–75 копійок за долар (дані Finance.ua станом на 16:20), це на 18 копійок більше за рівень закриття торгів 19 листопада.

«Посилення факторів, які працюють проти гривні в ці дні, не залишає шансу нацвалюті на особливе зміцнення своїх позицій, а от імовірність подальшої плавної девальвації гривні до мети 26,80−26,90 до кінця тижня на міжбанку дуже висока», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Серед чинників, що сприяють девальвації, фахівці називають збільшення попиту на валюту та продовження посилення тиску на гривню за рахунок страху клієнтів, що курс зростатиме і надалі; сезон активних розпродажів у форматі «чорної п'ятниці», що активізує як покупців імпортної продукції серед населення, так і імпортерів, які розраховуються із постачальниками; активізацію готівкового ринку, де населення стало в набагато більших обсягах купувати валюту на страхах щодо девальвації гривні; наближення періоду виплат відшкодувань ПДВ експортерам, що знижує в них бажання та потребу у постійному продажу валютної виручки.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.