НБУ зупинив зростання долара до 27 гривень

Національний банк України для стримування падіння гривні пʼять разів упродовж сесії 23 листопада виходив на міжбанківський валютний ринок. Регулятор продав набагато більш як 100 мільйонів доларів за курсом від 26 гривень 81 копійки до 26 гривень 90 копійок за одиницю американської валюти.

НБУ встановив на 24 листопада курс 26 гривень 86 копійок за долар, це на 20 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанківському ринку сесія завершується на рівні 26 гривень 85–87 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 10 копійок вище за рівень закриття торгів 22 листопада. Під час торгів котирування сягали 26 гривень 89,5–91,5 копійки за долар.

«Ажіотаж, який вміло підігрівається як класичними спекулянтами – дрібними банками, так і великими експортерами, зростає. Перші оперативно викуповують найдешевші пропозиції на міжбанку і потім грають «на підвищення», а другі просто притримують валютний виторг в очікуванні відшкодувань ПДВ і продають валюту порційно, формуючи за рахунок цього формальний брак валюти на ринку», – відзначали на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.