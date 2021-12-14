Міністерство фінансів продало ОВДП на майже 11 млрд грн

Міністерство фінансів на аукціонах 14 грудня залучило до бюджету 10,8 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні, доларах та євро, повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

«Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті та два випуски в іноземних валютах. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 2 роки, а в євро - 1 рік. Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 3-місячних паперах. Всього від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 5,8 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $68,9 млн та €102,5 млн.

У листопаді Міністерсву фінансів вдалося розмістити облігації внутрішньої державної позики на суму 4 мільярди 437 мільйонів гривень.