Долар подешевшав до менш як 27 гривень на міжбанку

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 10 грудня завершуються на рівні менш як 27 гривень за долар – 26 гривень 91,5–93,5 копійки за одиницю американської валюти (дані Finance.ua), це на 13,5 копійки менше за рівень закриття торгів 9 грудня.

Національний банк України відбив у своєму курсі лише частину цього посилення української валюти, встановивши на 13 грудня показник 27 гривень 2 копійки за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.