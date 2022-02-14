НБУ послабив гривню на 52 копійки щодо долара

Національний банк України встановив на 15 лютого курс 28 гривень 55 копійок щодо долара, це на 52 копійки більше за офіційний курс на сьогодні. Таке послаблення національної валюти відображає рівень стурбованості учасників ринку через імовірну нову агресію Росії проти України.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 28 гривень 49,5–51,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 45,5 копійки більше за рівень закриття торгів 11 лютого.

«Нацбанк активно «залив» валютою ринок і ажіотаж дещо зменшився», – так оцінили роботу регулятора впродовж дня фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.