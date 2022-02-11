Ціни в січні зросли на 1,3% порівняно з попереднім місяцем – НБУ

Споживча інфляція в річному вимірі лишилася на попередньому рівні – 10% рік до року, натомість у місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку, оприлюдненому 10 лютого з посиланням на Державну службу статистики.

«Фактична споживча інфляція очікувано призупинила сповільнення, але була дещо нижчою за траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2022 року. Відхилення від прогнозу насамперед зумовлювалося повільнішим зростанням вартості послуг, непродовольчих товарів та адміністративно регульованих цін», – йдеться в заяві регулятора.

Читайте також: Державне регулювання цін. Чи очікувати дефіциту?

За даними НБУ, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари та вартості послуг в річному вимірі залишилися приблизно на рівні грудневих – 13,1% та 10,4% рік до року відповідно.

Натомість темпи подорожчання непродовольчих товарів знизилися на 0,1%, а ціни на сирі продукти харчування зростали на 13,6% швидше, ніж за рік до того.

«Така динаміка може пояснюватися підвищенням витрат бізнесу на сировину та енергоносії. Зокрема, швидшими темпами дорожчали крупи. Підвищилася вартість молока та м’яса, у тому числі через складну ситуацію у тваринництві. Крім того, стрімко прискорилося подорожчання овочів борщового набору з огляду на скорочення пропозиції та зростання вартості зберігання овочів», – коментують у Нацбанку.

Читайте також: Україна хоче отримати 3-5 млрд доларів допомоги від стратегічних партнерів – ОП

Прискорилося також подорожчання палива – до 26,8% рік до року. Натомість темпи зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 11,5% у річному вимірі на тлі фіксованих тарифів на більшість житлово-комунальних послуг до кінця опалювального сезону.

За підсумками Національного банку, інфляція в січні не змінилася порівняно з груднем, проте інфляційний тиск «залишається значним передусім через реалізацію вторинних ефектів від зростання виробничих витрат і високих цін на енергоносії». Очікується, що надалі інфляція буде знижуватися за рахунок поступового зниження цін на світових ринках та вичерпання низької бази порівняння.