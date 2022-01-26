Україна хоче отримати 3-5 млрд доларів допомоги від стратегічних партнерів – ОП

Україна планує отримати від трьох до п’яти мільярдів доларів допомоги від стратегічних партнерів для стабілізації фінансової системи, заявив 26 січня заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

За його словами, такі пакети допомоги стали б «додатковою подушкою» і могли б гарантувати стабільність фінансової системи України «незалежно від того, як розвиватиметься ситуація».

«Канада оголосила про пакет допомоги у 120 мільйонів доларів, Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 1,2 мільярда євро», – сказав Шурма.

За його словами, 26 січня Україна провела переговори з урядом Франції щодо пакету допомоги, деталі планують озвучити пізніше.

24 січня в ЄС оголосили про намір надати макрофінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 мільярда євро.

Національний банк 25 січня послабив офіційний курс гривні на 29 копійок – до 28 гривні 66 копійок за долар. Тим часом глобальні ринки цінних паперів показали різке падіння через побоювання інвесторів щодо можливого загострення російської агресії проти України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.