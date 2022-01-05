У 2021-му Україна експортувала товарів на понад 68 мільярдів доларів – Мінекономіки

Вартість українського експорту в 2021 році склала 68,24 мільярда доларів – про це свідчать дані Міністерства економіки, оприлюднені 5 січня.

За даними відомства, співставних показників Україна досягала в 2011 і 2012 роках – 68,39 і 68,81 мільярда доларів відповідно.

«Коли українські виробники продають свої товари за кордон, ми отримуємо приток іноземної валюти, який дозволяє фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення стійкості економіки. Крім того, додаткові експортні надходження збільшують доходи бюджету та відповідно можливості для фінансування соціальних видатків і програм розвитку», – йдеться в коментарі міністерки економіки, першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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При цьому дані міністерства не включають показники тимчасово окупованих Криму та частин Донецької та Луганської областей.

Загалом, за даними відомства, вартість минулорічного експорту перевищувала цифри 2020-го року в абсолютному вимірі на 19,05 мільярда доларів. Сукупна вартість товарів в Україні у 2021-му складала 141,54 мільярда доларів, що на 36,71% більше, ніж у році до того.

Загальний зовнішньоторговельний баланс товарів та послуг України за 2021 рік в уряді планують повідомити 15 лютого.