Компанія «АрселорМіттал» заявила, що Офіс генпрокурора заблокував її рахунки через суд

Офіс генерального прокурора через суд заблокував банківські рахунки компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг». Про це йдеться в заяві компанії 5 січня.

У компанії заявили, що «обурені» цим рішенням, ухваленим Шевченківським судом 30 листопада 2021 року. 4 січня Офіс генпрокурора звернувся до банків із вимогою виконати припис суду щодо арешту рахунків «АрселорМіттал».

Як стверджують у підприємстві, судова справа за позовом Державної податкової служби стосується «підходу до розрахунку ренти», і окружний адміністративний суд 4 листопада став на бік «АрселорМіттал», яка готується до апеляції.

Попри це, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України 17 листопада нібито порушили кримінальне провадження проти одного з керівників компанії.

«Компанія вважає ці звинувачення безпідставними та яскравим прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора. Разом з тим ці надумані кримінальні звинувачення висуваються фізичній особі, а не компанії. В даний час цивільний процес проти «АрселорМіттал Кривий Ріг» не ведеться, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії», – заявляють у пресслужбі підприємства.

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Як заявив заступник генерального директора з адміністративних питань «АрселорМіттал» Артем Філіп’єв, арешт рахунків ставить під загрозу виплати зарплат понад 20 тисячам співробітників, і керівництво компанії планує «захищати законні інтереси свого бізнесу».

Офіс генерального прокурора, СБУ та Державна податкова служба наразі не коментували цю заяву.

У лютому компанія заявляла про обшуки, які провела СБУ в гірничому департаменті у справі про ймовірне ухиляння від сплати податків.