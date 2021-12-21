МЗС за рік допомогло понад 200 компаніям почати експорт – Кулеба на презентації сервісу «Назовні»

Українські дипломати протягом 2021 року допомогли більше ніж 200 компаніям почати продавати свою продукцію за кордон, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив під час конференції послів «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» в Гуті 21 грудня.

«За цей рік дипломати допомогли понад 200-м українським компаніям розпочати експорт чи роботу за кордоном. 81 група українських товарів з’явилася в 21 країні світу. Сьогодні ми виводимо підтримку експортерів на новий рівень із новим цифровим продуктом Nazovni», – цитує його виступ пресслужба міністерства.

За словами Кулеби, нова платформа допоможе виробникам отримувати підтримку дипломатів, щоб почати експортувати.

«Це новий рівень взаємодії держави та бізнесу. Українські компанії зможуть всього у декілька кліків отримати послуги МЗС та 131 дипломатичної установи України для просування товарів і послуг за кордоном», – сказав міністр.

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За його очікуваннями, платформа також дозволить бачити конкретний внесок дипломатичних установ у просування українського експорту.

«Спроби окремих креативних посольств говорити, що в нас зріс товарообіг із країною Х і це завдяки нам – тому що насправді це необов’язково, на жаль, відбувається завдяки посольствам – вони всі залишаються в минулому», – зазначив він.

Як пояснив очільник МЗС, платформа пропонувати бізнесу особистого менеджера з числа співробітників посольства в потенційній країні експорту, який допоможе обрати відповідну модель роботи з урахуванням місцевої специфіки та розробить спільний план дій.

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«Що нам потрібно від бізнесу? Можливість виробляти товар, продукт, бажання його експортувати і готовність змінюватися під потреби експорту. На жаль, такого масового явища, як український експортер, ще не існує. Нам потрібно створити клас українського експортера, і система Nazovni дозволить нам це зробити», – вважає Кулеба.

Цифрова платформа наразі працює в тестовому режимі. Як повідомляють у Міністерстві, портал буде вдосконалюватися на основі відгуків.