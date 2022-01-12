Шмигаль анонсує нову програму співпраці з МВФ після закінчення поточної

Після завершення поточної програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом Київ планує ініціювати нову. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 12 січня.

«Ми хочемо дати старт новим проєктам та програмам співробітництва для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання України. Ідеться про продовження програми макрофінансової допомоги ЄС, а також про започаткування нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ по закінченню дії програми stand-by», – заявив голова уряду.

Він назвав співпрацю Києва з міжнародними партнерами одним із важливих напрямків діяльності в 2022 році.

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Міжнародний валютний фонд у листопаді 2021 року за підсумками першого перегляду програми stand-by (SBA) погодив виділення Україні траншу кредиту в розмірі близько 700 мільйонів доларів.

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 мільярдів доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Було заплановано усього чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік порушився, а фінансування призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань.