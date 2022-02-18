Курс гривні: девальвація триває, але уповільнилася через пік бюджетних платежів

Національний банк України встановив на 21 лютого курс 28 гривень 34 копійки за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 37,5–39,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на пів копійки менше за рівень закриття торгів 17 лютого.

«Сьогодні пік бюджетних платежів у клієнтів, і це частково додасть статистики торгів, а з іншого боку збільшить активність експортерів з продажу валюти, що підтримає нацвалюту на міжбанку», – відзначали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Зазвичай у такі дні гривня посилюється, але цього тижня на ситуацію впливають сумніви в реальності деескалації на українсько-російському кордоні, а також загострення ситуації на лінії фронту на Донбасі.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.