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Новини | Економіка

Міністерство фінансів невдало провело аукціон із розміщення ОВДП

Україна втратила доступ до зовнішніх запозичень, ускладнення є і на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України провело невдалий аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики, залучити до бюджету вдалося всього 66 мільйонів гривень.

«Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів у національній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій – 6 місяців та 1 рік. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 11,60%, в той час як однорічних – 11,93%», – ідеться в повідомленні.

Через повідомлення про ризик нової агресії Росії українські активи значно впали. Україна втратила доступ до зовнішніх запозичень, ускладнення є і на внутрішньому ринку. Міністерство фінансів підвищує ставки, але інвестори не купують цінні папери з терміном погашення понад рік.

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