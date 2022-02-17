Гривня поновила послаблення проти долара через сумніви в деескалації на кордоні

Національний банк України встановив на 18 лютого курс 28 гривень 30 копійок за долар, це на 21 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 37–39 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 22 копійки більше за рівень закриття торгів 16 лютого.

«Після того, як попит активно почав перевищувати пропозицію — Нацбанк вже виходив на ринок і продав 30 млн доларів по 28,33 гривень. Ближче до 11:30 він знову вийшов на ринок із продажем по 28,35 гривень. Це дещо вирівняло ситуацію на торгах», – відзначали опівдні фахівці сайту «Мінфін».

Причиною нового послаблення гривні стали сумніви в реальності деескалації на українсько-російському кордоні, а також загострення ситуації на лінії фронту на Донбасі.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.