Міжбанк: котирування коливаються поблизу 29,5 гривні за долар

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 23 лютого завершуються на рівні 29 гривень 43–48 копійок за долар (дані Finance.ua), хоча окремі угоди укладалися і на рівні 28,6 гривні за долар та вище. Нинішні котирування приблизно на 40 копійок вищі, ніж під час закриття сесії 22 лютого.

Національний банк України встиг відбити лише частину цього руху на міжбанку. Регулятор встановив на 24 лютого курс 29 гривень 25 копійок за долар, це на 26 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

«Торги по долару відбуваються у форматі відвертої гри «на підвищення» на побоюваннях ринку щодо запровадження надзвичайного стану», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти здолав лише зараз, під час нової ескалації агресії Росії проти України.