Курс гривні щодо долара залишається стабільним – НБУ

Національний банк України опівдні 21 листопада встановив довідкове значення курсу 24 гривні 20 копійок за долар, це на дві копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На міжбанківському валютному ринку ранкове падіння гривні змінилося на зростання, і станом на 13:00 котирування становили 24 гривні 16–18 копійок, інформує сайт Finance.ua.

Фахівці сайту «Мінфін» відзначають «невелику перевагу пропозиції» на міжбанку.

Раніше цього тижня гривня наблизилася до встановленого у вересні багаторічного максимуму проти долара США.