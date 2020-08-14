Гривня вперше в серпні завершує тиждень нижче від позначки 27,5 за долар

Уперше в серпні національна валюта України зміцнилася щодо долара до рівня 27 гривень 35 копійок за одиницю американської валюти, такий офіційний курс НБУ встановив на перший робочий день наступного тижня, 17 серпня. Це на 6 копійок менше за курс на 14 серпня.

На українському міжбанківському валютному ринку гривня також зміцнювалася впродовж тижня, торги 14 серпня завершилися на рівні 27 гривень 31–34 копійки за долар (це на 3 копійки менше за рівень відкриття торгів), свідчать дані Finance.ua.

Ситуація на ринку зараз є сприятливою для гривні, вважають аналітики сайту «Мінфін». Серед чинників, які допомагають зміцненню української валюти, є наближення періоду бюджетних платежів та фінансування клієнтами своїх поточних гривневих господарських витрат.

Завдяки ситуативній перевазі пропозиції долара над попитом Національний банк України цього тижня активно поповнював свої золотовалютні резерви, не обмежуючись «черговим» обсягом 20 мільйонів доларів за сесію.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.