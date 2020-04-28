Гривня залишається стабільною на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку ситуація залишається стабільною, свідчать дані Finance.ua. Згідно з ними, станом на 10:40 котирування становлять 27 гривень 7–10 копійок за долар.

Це майже не відрізняється як від рівня закриття торгів 27 квітня, так і від офіційного курсу на 28 квітня, який встановив НБУ, – 27 гривень 10 копійок за долар.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.