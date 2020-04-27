НБУ посилив гривню, на міжбанку є надлишок пропозиції долара

Національний банк України опівдні 27 квітня оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 13 копійок за долар. Це на одну копійку менше за офіційний курс на 27 квітня.

«Відбуваються операції по лотах до 1 мільйона доларів за невеликого перевищенні пропозиції над попитом», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

За даними Finance.ua, станом на 13:05 торги відбуваються на рівні 27 гривень 6–9 копійок за долар. Зранку котирування становили 27 гривень 10–14 копійок за одиницю американської валюти.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.