Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 квітня 2020, Київ 11:45
Новини | Економіка

Гривня залишається стабільною щодо долара – відкриття міжбанку

Ще місяць тому котирування перевищували 28 гривень за долар, але нині стабілізувалися дещо вище 27 гривень за долар

Перші котирування нового тижня на українському міжбанківському валютному ринку повторюють рівень закриття торгів минулої п’ятниці – 27 гривень 10–14 копійок за долар, свідчать показники Finance.ua.

Офіційний курс на 27 квітня становить 27 гривень 14 копійок за долар, такі дані наводить сайт Національного банку України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG