Гривня залишається стабільною щодо долара – відкриття міжбанку

Перші котирування нового тижня на українському міжбанківському валютному ринку повторюють рівень закриття торгів минулої п’ятниці – 27 гривень 10–14 копійок за долар, свідчать показники Finance.ua.

Офіційний курс на 27 квітня становить 27 гривень 14 копійок за долар, такі дані наводить сайт Національного банку України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.