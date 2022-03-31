Верещук: 31 березня працюватимуть два гуманітарних коридори

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 31 березня для евакуації українців працюватимуть два гуманітарні коридори.

Вона уточнила, що вночі надійшло повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Росія підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони у Маріуполь із транзитом через Бердянськ.

За маршрутом до Маріуполя вирушають 45 автобусів, 28 – мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка, повідомила міністерка. Також , за її словами, 17 автобусів вже виїхали із Запоріжжя.

«Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста», – наголосила віцепрем’єрка.

За її словами, на сьогодні погоджені такі два гуманітарні коридори:

для доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь;

для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя.

«На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті, – сказала Верещук. – Наші військові повністю підтвердили і гарантують режим повного припинення вогню».

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​