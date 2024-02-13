«Росія закуповує Starlink в арабських країнах». У ГУР оприлюднили нове перехоплення розмови військових РФ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нове перехоплення розмови російських військових, з якого випливає, що системи супутникового зв’язку Starlink сили РФ закуповують в арабських країнах, а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (близько двох тисяч доларів).

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах. У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink», – йдеться в повідомленні.

За словами одного із загарбників, «араби привозять все: дроти, вайфай, роутер…».

Днями Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання Starlink російськими військами на окупованій території України.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав ці повідомлення «помилковими», заявивши, що «американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали».

У Starlink раніше заявили, що компанія SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує роботу Starlink, «не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими». У компанії додали: якщо дізнаються, що термінал Starlink використовується неавторизованою стороною чи стороною, яка перебуває під санкціями, то розслідують це і вживуть заходів для деактивації терміналу в разі підтвердження.

У відповідь на це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зауважив, що системи супутникового зв’язку Starlink надходять до Росії через треті країни.

«Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ – не лише держава-терорист номер один, а і держава-контрабандист номер один, тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють», – сказав він.