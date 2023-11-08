Міністр молоді та спорту Гутцайт пояснив своє рішення про відставку

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт пояснив своє рішення про відставку з посади міністра.

«Скоро майже рік як я перебуваю на посадах міністра молоді та спорту України та президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень і поєднання цих посад... Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України», – написав Гутцайт у фейсбуці.

8 листопада до Верховної Ради надійшла заява про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді і спорту у березні 2020 року. У листопаді минулого року він став президентом Національного олімпійського комітету України.