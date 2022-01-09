За добу в Україні виявили 2 810 хворих на COVID-19

Протягом доби 8 січня в Україні виявили 2 810 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також напередодні 840 хворих госпіталізували, 75 людей померли, 2 818 пацієнтів одужали.

За даними МОЗ, протягом доби щеплення від COVID-19 отримали 26 950 людей. З них 17 425 отримали другу дозу. Додаткову дозу отримали 314 людей, бустерну дозу – 2 193.

Загалом за час вакцинальної кампанії щеплення отримали понад 14,8 мільйона людей, з них більше ніж 13,9 мільйона щепилися повністю. 6 101 людей отримали додаткову дозу, 18 409 – бустерну.

Додаткова доза вакцини, на відміну від бустерної, є частиною основного курсу вакцинації і передбачена для людей із ослабленим імунітетом для формування необхідного імунного захисту. Бустерна доза пропонується всім вакцинованим з кілька місяців після основного курсу вакцинації для посилення ефективності вакцини.

За час пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли понад 3,7 мільйона людей, 97 239 померли.