Японія зняла заборону на імпорт птиці та яєць з України – Держпродспоживслужба та МЗС

Японія з 2 серпня зняла заборону на ввезення м’яса птиці та яєць з України, запроваджену торік. Про це заявили Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Міністерство закордонних справ 4 серпня.

За повідомленням, таке рішення ухвалило японське міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Японії за результатами переговорів із Міністерством закордонних справ України та Держпродспоживслужбою.

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«Держпродспоживслужба спільно з МЗС провела дуже велику роботу по зняттю обмежень та відновленню експорту української продукції птахівництва. Раніше обмеження були скасовані Йорданією, Сінгапуром, Киргизстаном та іншими країнами», – йдеться в коментарі голови служби Владислави Магалецької.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, рішення про закриття ринків ухвалюються швидко, «а на те, щоб переконати партнерів відкрити ринок заново, потрібні тривалі зусилля».

Як нагадують у Держпродспоживслужбі, Японія заборонила імпорт м’яса птиці та яєць із України в грудні минулого року через поширення в Україні патогенного грипу птиці.