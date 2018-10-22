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22 Жовтень 2018, Київ 13:35
Новини | Події

Міноборони: нових вибухів на арсеналі в Ічні немає

За повідомленням, на території арсеналу триває очищення прилеглої території

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Міністерство оборони України повідомляє про відсутність нових вибухів на території арсеналу в Ічні на Чернігівщині станом на ранок 22 жовтня.

За повідомленням, на території арсеналу триває очищення прилеглої території.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео
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Наслідки вибухів на складах поблизу Ічні – відео

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