Ідальго відкрила в Парижі Київський сквер на знак «підтримки парижан українському народу»

У Парижі відкрився Київський сквер, повідомила міська голова Анн Ідальго 24 серпня.

«Була дуже зворушена, у той час як війна в Україні триває, відкрити Київський сквер, для народу України», – заявила вона.

Ідальго додала, що подія пройшла за участі мера Києва Віталія Кличка.

Мер Києва повідомив, що сквер розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями.

Анн Ідальго анонсувала появу Київського скверу в Парижі в квітні цього року під час свого візиту до столиці України.