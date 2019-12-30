У Стамбулі відбулася акція проти підтримки Росією військ Башара Асада

У Стамбулі кілька сотень демонстрантів провели акцію проти підтримки російськими військовими наступу сирійської армії в провінції Ідліб.

Більшість учасників акції – сирійці, які живуть у Туреччині. Вони скандували антипутінські гасла, зокрема, «Вбивця Путін, забирайся з Сирії!»

Сирійський наступ за підтримки Росії призвів до втечі тисяч людей з Ідліба. Ця провінція на північному заході Сирії – останній великий регіон на захід від Євфрату, який утримують противники режиму Башара Асада.

Сирійські війська з кінця листопада регулярно ведуть обстріли Ідліба. Їх підтримує російська авіація. В середині грудня сирійська армія почала наземний наступ на позиції збройних противників Асада в цій провінції. Наступ також ведеться за підтримки російської авіації.

Дамаск і Москва відкидають звинувачення в обстрілі мирних жителів, заявляючи, що воюють проти екстремістів. Президент США Дональд Трамп днями закликав Росію, Сирію і Іран припинити обстріли мирних жителів Ідліб.