ЄСПЛ присудив виплатити по шість тисяч євро харків’янам через події в парку Горького 2010 року

Європейський суд з прав людини присудив Україні виплати чотирьом з позивачів у справі про протести проти вирубки дерев у парку Горького в 2010 році. Таке рішення суд ухвалив 18 червня у справі «Чернега та інші проти України».

Як йдеться в рішенні, двоє з позивачів – Денис Чернега та Андрій Єварницький – випадково опинилися в червні 2010 року поблизу парку Горького, де за рішенням місцевої влади вирубували дерева, щоб побудувати нову дорогу. Їх затримали разом з учасниками протестів проти вирубки і згодом засудили до 15 діб адміністративного арешту, апеляційний суд скоротив термін до дев’яти діб.

Інші позивачі також заявляли про затримання, в окремих випадках йшлося про побиття та образи з боку представників «Муніципальної охорони» та правоохоронців. Про це зокрема заявили позивачі Андрій Цуканов, представник організації «Зелений фронт», яка протестувала проти вирубки, та Любов Мельник.

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Зрештою суд, поміж іншого, визнав, що щодо Цуканова та Мельник було порушено статтю 3 (заборона катувань) в частині процедури, а також статтю 11 (свобода мирних зібрань) Конвенції про права людини, щодо Чернеги і Єварницького – статті 11 і 6 (право на справедливий суд).

Україна протягом трьох місяців повинна виплатити чотирьом мешканцям Харкова по шість тисяч євро кожному та 16 тисяч на всіх для компенсації видатків.

Вимоги ще сімох позивачів суд не задовольнив.

Навесні 2010 року міська влада Харкова ухвалила рішення про будівництво нової магістралі через парк Горького. Це викликало обурення і протести харків’ян. Мешканці міста намагалися фізично завадити роботам, внаслідок чого кількох було затримано. Згодом їх засудили до штрафів та арештів.