На Дніпропетровщині наклав на себе руки боєць, що пройшов Іловайський «котел»

У Павлограді на Дніпропетровщині у вівторок, 30 жовтня, попрощались з 33-річним учасником бойових дій на Донбасі Сергієм Норіком, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За інформацією його бойових побратимів, 27 жовтня колишній військовий наклав на себе руки.

Сергій Норік (позивний «Яструб») народився у Росії, звідки разом з батьками переїхав на Донбас. Після початку російської агресії пішов на фронт добровольцем, воював у складі батальйону «Донбас». Потрапивши в Іловайський «котел», був взятий в полон, в рамках обміну разом з іншими пораненими його передали українській стороні. Із серйозними пораненнями боєць опинився в лікарні. Повернутись до військової служби вже не зміг, допомагав українським військовим як волонтер.

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Як поінформували Радіо Свобода в поліції, за фактом смерті чоловіка відкрили кримінальне провадження за статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

У квітні військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що від початку бойових дій на Донбасі щонайменше 554 військових наклали на себе руки.