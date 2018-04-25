Матіос: від початку бойових дій на Донбасі 554 військових вчинили самогубство

Військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що від початку бойових дій на Донбасі щонайменше 554 військових наклали на себе руки.

«З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тисяч осіб, 8489 з них зазнали каліцтва та поранень, 3784 військовослужбовців загинули. При цьому за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство (офіційна статистика ЄРДР станом на 01.04.2018)», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні голова парламентського комітету у справах ветеранів Олександр Третьяков заявив, що понад тисячу українських військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі, наклали на себе руки.

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Уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко згодом прокоментував Радіо Свобода слова народного депутата Олександра Третьякова, заявивши, що на сьогодні немає точної статистики, скільки ветеранів бойових дій на сході України скоїли самогубство.

У лютому Анатолій Матіос заявляв про 518 учасників АТО, які вчинили самогубство.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».