На Алеї героїв у Дніпрі мистецькою акцією «Я живий» вшанували пам’ять загиблих в «Іловайському котлі». Акцію ініціювали волонтери.

Організатори створили своєрідну інсталяцію, вишикувавши ношені військові берці поряд зі стелами з іменами загиблих військових. Поряд поклали соняхи – символ пам’яті про тих, хто виходив кривавим «зеленим коридором».

За словами організаторів, захід відбувався під гаслом «Нас не зламати». Дніпряни читали вірші, присвячені війні на сході України. Співав волонтерський хор.

«7 років ми говоримо: «Герої не вмирають». Як ми це розуміємо? Я як християнин сприймаю це так: смерті немає, є лише тимчасова розлука. Герої не вмирають – вони зараз з нами в іншому вимірі. Ми з нами на одному рубежі боротьби», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотній.

До стел пам’яті поклали квіти й грона калини, поставили запалені лампадки.

Найзапекліші бої під Іловайськом, які називають «Іловайським котлом», відбулися в серпні 2014 року. Українські військові потрапили в оточення й зазнали численних втрат.