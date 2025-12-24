ІМІ: до списку журналістів 2025 року увійшли журналісти Радіо Свобода

До списку журналістів 2025 року увійшли двоє журналістів Радіо Свобода, повідомляється на сайті Інституту масової інформації.

ІМІ оприлюднив результати свого традиційного щорічного опитування серед професійної спільноти в усіх регіонах України.

Журналістами 2025 року, за результатами опитування, стали:

Михайло Ткач («Українська правда»)

Діана Буцко (hromadske)

Дарина Коломієць (Суспільне)

Власта Лазур (Радіо Свобода, Суспільне)

Яніна Корнієнко (Слідство.Інфо)

Аліна Коржинська («Суспільне Чернігів»)

Денис Бігус (Bihus.info)

Сергій Нужненко (Радіо Свобода)

Олексій Коцебчук («Суспільне Чернігів»)

Інна Ведернікова (ZN.ua)

Також в опитуванні були багато разів згадані ще 13 інших журналістів, які надихають і мають повагу колег. Серед них є керівниця Київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька та журналіст Крим.Реалії Владислав Єсипенко.

Символами стійкості стали журналісти, які повернулися з російського полону. Владислав Єсипенко (вийшов на волю в червні 2025 року, у Криму його засудили до п’яти років позбавлення волі) та Дмитро Хилюк (кореспондент УНІАН, звільнений у серпні 2025 року, після трьох років перебування в російському полоні).

Опитування провели 3–20 грудня 2025 року. Цьогоріч Інститут масової інформації вперше провів опитування серед журналістської спільноти в новому відкритому форматі, з ідентифікацією респондентів. У неанонімному опитуванні взяли участь 135 журналістів та медійників з усіх регіонів України.