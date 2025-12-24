Доступність посилання

ІМІ: до списку журналістів 2025 року увійшли журналісти Радіо Свобода

ІМІ оприлюднив результати свого традиційного щорічного опитування серед професійної спільноти в усіх регіонах України

До списку журналістів 2025 року увійшли двоє журналістів Радіо Свобода, повідомляється на сайті Інституту масової інформації.

ІМІ оприлюднив результати свого традиційного щорічного опитування серед професійної спільноти в усіх регіонах України.

Журналістами 2025 року, за результатами опитування, стали:

  • Михайло Ткач («Українська правда»)
  • Діана Буцко (hromadske)
  • Дарина Коломієць (Суспільне)
  • Власта Лазур (Радіо Свобода, Суспільне)
  • Яніна Корнієнко (Слідство.Інфо)
  • Аліна Коржинська («Суспільне Чернігів»)
  • Денис Бігус (Bihus.info)
  • Сергій Нужненко (Радіо Свобода)
  • Олексій Коцебчук («Суспільне Чернігів»)
  • Інна Ведернікова (ZN.ua)

Також в опитуванні були багато разів згадані ще 13 інших журналістів, які надихають і мають повагу колег. Серед них є керівниця Київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька та журналіст Крим.Реалії Владислав Єсипенко.

Символами стійкості стали журналісти, які повернулися з російського полону. Владислав Єсипенко (вийшов на волю в червні 2025 року, у Криму його засудили до п’яти років позбавлення волі) та Дмитро Хилюк (кореспондент УНІАН, звільнений у серпні 2025 року, після трьох років перебування в російському полоні).

Опитування провели 3–20 грудня 2025 року. Цьогоріч Інститут масової інформації вперше провів опитування серед журналістської спільноти в новому відкритому форматі, з ідентифікацією респондентів. У неанонімному опитуванні взяли участь 135 журналістів та медійників з усіх регіонів України.

