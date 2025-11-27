Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Керівниця бюро Радіо Свобода та «Схем» Наталія Седлецька увійшла до списку УП100

Наталія Седлецька із 2014 року – керівниця проєкту журналістських розслідувань «Схеми» на Радіо Свобода, із 2023 року також керівниця Київського бюро Радіо Свобода
Наталія Седлецька із 2014 року – керівниця проєкту журналістських розслідувань «Схеми» на Радіо Свобода, із 2023 року також керівниця Київського бюро Радіо Свобода

Керівниця Київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька увійшла до цьогорічного рейтингу УП100 – списку сотні українців, які формують майбутнє країни за версією видання «Українська правда». Седлецька увійшла до списку в категорії «Суспільство».

Щорічний рейтинг лідерів України видання формує вже втретє. Цьогорічна тема – «Межа вибору/Вибір на межі». До списку увійшли ветерани, громадські діячі, військовослужбовці, представники духовенства, спортсмени, волонтери. Повний перелік оприлюднений на сайті «Української правди». Церемонія оголошення УП100 відбулась напередодні у Києві.

«2025 рік став роком складних рішень. Саме тому цьогорічна сотня – це історії людей, які роблять вибір на межі. Лідерів, що ухвалюють рішення там, де інші мовчать. Тих, хто бере на себе відповідальність тоді, коли вона найважча», – йдеться в опису рейтингу від Української правди. Переможців було визначено у шести категоріях: «Захисники», ‍«Суспільство», ‍«Державне управління», «Бізнес», «Культура», «С‍порт».

Наталія Седлецька – журналістка-розслідувачка, із 2014 року – керівниця проєкту журналістських розслідувань «Схеми» на Радіо Свобода, із 2023 року також керівниця Київського бюро Радіо Свобода. Журналісти «Схем» розслідують корупційні злочини українських можновладців, викривають російський вплив в Україні, розслідують російські воєнні злочини.

Радіо Свобода – незалежна медіакорпорація, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа.

Видання мовить для аудиторії в 20 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу 25 мовами.

Українська редакція Радіо Свобода працює із 1954 року.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG