Керівниця бюро Радіо Свобода та «Схем» Наталія Седлецька увійшла до списку УП100

Керівниця Київського бюро Радіо Свобода та проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька увійшла до цьогорічного рейтингу УП100 – списку сотні українців, які формують майбутнє країни за версією видання «Українська правда». Седлецька увійшла до списку в категорії «Суспільство».

Щорічний рейтинг лідерів України видання формує вже втретє. Цьогорічна тема – «Межа вибору/Вибір на межі». До списку увійшли ветерани, громадські діячі, військовослужбовці, представники духовенства, спортсмени, волонтери. Повний перелік оприлюднений на сайті «Української правди». Церемонія оголошення УП100 відбулась напередодні у Києві.

«2025 рік став роком складних рішень. Саме тому цьогорічна сотня – це історії людей, які роблять вибір на межі. Лідерів, що ухвалюють рішення там, де інші мовчать. Тих, хто бере на себе відповідальність тоді, коли вона найважча», – йдеться в опису рейтингу від Української правди. Переможців було визначено у шести категоріях: «Захисники», ‍«Суспільство», ‍«Державне управління», «Бізнес», «Культура», «С‍порт».

Наталія Седлецька – журналістка-розслідувачка, із 2014 року – керівниця проєкту журналістських розслідувань «Схеми» на Радіо Свобода, із 2023 року також керівниця Київського бюро Радіо Свобода. Журналісти «Схем» розслідують корупційні злочини українських можновладців, викривають російський вплив в Україні, розслідують російські воєнні злочини.

Радіо Свобода – незалежна медіакорпорація, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа.

Видання мовить для аудиторії в 20 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу 25 мовами.

Українська редакція Радіо Свобода працює із 1954 року.