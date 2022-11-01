Міграційна служба припиняє прийом і розгляд заяв від росіян про оформлення дозволу на імміграцію

У Державній міграційній службі України повідомили, що відповідно до ухваленої урядом постанови, припиняється прийняття та розгляд заяв громадян РФ про оформлення дозволу на імміграцію.

«На період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення або скасування територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС зупиняється розгляд заяв громадян Російської Федерації про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, поданих до набрання чинності цією постановою. Крім того, громадянам РФ відмовлятимуть у прийнятті нових заяв», – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які:

є чоловіком чи дружиною громадянина України;

дітьми або батьками громадян України;

повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

особами, які прослужили у Збройних силах України три і більше років;

особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

«Громадяни РФ, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз’єднання сім'ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24.02.2022 до дня набрання чинності цією постановою», – йдеться в повідомленні.

З 1 липня Україна запровадила візовий режим для громадян Росії.