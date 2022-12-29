В Індії виробник сиропу від застуди, який пов’язують зі смертями дітей в Узбекистані, зупиняє виробництво

Регуляторний орган Індії 29 грудня заявив, що проінспектував виробничі потужності компанії Marion Biotech і пообіцяв більше заходів у рамках розслідування після того, як сироп від кашлю цього виробника пов’язали зі смертю 18 дітей в Узбекистані.

Як повідомляє агентство Reuters, юридичний представник Marion Biotech заявив, що компанія шкодує про смерті і припинила виробництво сиропу «Док-1 Макс».

Згідно із заявою Міністерства охорони здоров’я Індії, регуляторний орган з питань лікарських засобів перевірив підприємство Noida компанії Marion Biotech у штаті Уттар-Прадеш і підтримує регулярний зв’язок зі своїм колегою в Узбекистані.

Влада Узбекистану напередодні повідомила, що 18 дітей померли після того, як вживали сироп індійської фармацевтичної компанії для полегшення симптомів застуди і грипу.

Як писала узбекистанська служба Радіо Свобода, головний лікар Самаркандського обласного дитячого багатопрофільного медичного центру у листі на адресу голови обласного управління охорони здоров’я заявляв, що загалом у 21 дитини, яка приймала ліки «Док-1 Макс», «були виявлені ознаки ураження нирок і ниркової недостатності».

У пресслужбі омбудсмена повідомили, хворі були з Джизакської, Кашкадар’їнської, Навоїйської та Самаркандської областей, троє пацієнтів вилікувалися і були виписані додому, 18 померли. Усі хворі – діти віком до шести років, 15 із них – до трьох років.