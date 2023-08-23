Унаслідок обвалу залізничного мосту в Індії загинули 22 людини

Щонайменше 22 робітники загинули, коли 23 серпня в штаті Мізорам неподалік кордону з М'янмою обвалився залізничний міст, який зводиться через ущелину. Доля ще чотирьох людей невідома, найімовірніше, вони теж загинули, повідомляє AFP.

На відеозаписі, опублікованому очільником штату Мізорам Зорамтангою, видно металевий каркас, який перекинувся з високих колон у лісисту долину. Зорамтанга додав, що вдячний людям за те, що вони «вийшли у великій кількості, щоб допомогти в рятувальних операціях».

За даними Північно-Східної прикордонної залізниці, на місці працювало 40 робітників.

Для розслідування причин аварії створено комісію.

Уряд виплатить близько 2400 доларів найближчим родичам загиблих. Міністр залізниць Ашвіні Вайшнау також оголосив про окрему компенсацію для загиблих або постраждалих в аварії.

Під час сезону мусонів в Індії з червня по вересень руйнування будівель і конструкцій є звичайним явищем, коли старі та хиткі конструкції згинаються під час безперервних дощів.